Песков рассказал о планах Кремля на "тело Ленина"

Споры о том, что делать с телом вождя мирового пролетариата, в ближайшее время не прекратятся — власти не планируют "выносить Ленина" из Мавзолея.

Так заявил Дмитрий Песков, пояснив, что на текущий момент "на повестке дня много других, более важных вопросов".

Такой комментарий пресс-секретарь Кремля дал, выступая в понедельник, через два дня после 30-й годовщины распада Советского Союза.

Напомним, построенный в 1930 году Мавзолей Ленина находится на Красной площади и является одной из самых известных туристических достопримечательностей страны. Статус забальзамированного тела отца-основателя СССР регулярно обсуждается в обществе и СМИ, обычно поднимаемый политическими деятелями разного уровня: одни хотят, наконец, захоронить его, другие — сохранить Мавзолей.

"Сейчас другая повестка дня, которая полна других вопросов и забот", — ответил Песков на вопрос о том, планировалось ли вынести тело Ленина из мавзолея к 100-летию смерти революционного лидера — апрелю 2024 года.

К слову, в прошлом году опрос общественного мнения показал, что

40% россиян хотят, чтобы Ленина "убрали и похоронили",

22% считают, что "он должен остаться там, где он есть".

Опрос был проведен вскоре после того, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать тело "Китаю, Вьетнаму или какому-нибудь другому коммунисту”.

В 1990 году Мавзолей Ленина был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с Московским Кремлем и Красной площадью.

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