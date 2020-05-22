Как поддержать экономику, придумал Жириновский: "продать мумию Ленина"

Очередная гениальная идея посетила лидера ЛДПР. И Владимир Вольфович поспешил вынести ее на обсуждение. Пока, правда, не в Госдуму, а в Twitter.

На этот раз Жириновский не предлагает экономить за счет "сокращения сэров и пэров", депутатских зарплат или поправок в Конституцию. Все проще, как в в мультике "Простоквашино", где Шарик предлагает раздобыть денег, продав что-то "ненужное".

Внимательно посмотрев по сторонам, предводитель либерал-демократов сразу такое "ненужное" увидел. Да не где-нибудь, а прямо в центре Москвы:

Во Франции бизнесмен хочет продать картину "Джоконда". Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад. May 21, 2020

Вероятно, таким образом Жириновский хочет поддержать пошатнувшуюся из-за коронавируса экономику страны.

Идея, кстати, не совсем его. Ранее основатель французского инновационного агентства Fabernovel Стефан Дитенген предложил Лувру продать картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза":

"За полотно можно выручить как минимум €50 млрд. Эти средства могли бы покрыть финансовые потери Франции от эпидемии коронавируса", — заявлял Дитенген.

Впрочем, пользователям Twitter предложение Жириновского не понравилось: