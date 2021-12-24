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В Госдуме оценили слова Лаврова о риске войны из-за втягивания Украины в НАТО

Политика

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал Pravda.Ru заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о риске масштабного конфликта в Европе из-за втягивания Украины в НАТО.

В Госдуме оценили слова Лаврова о риске войны из-за втягивания Украины в НАТО

"Глава внешнеполитического ведомства снова дал понять "коллективному Западу", что самое важное для президента России, ее руководства и парламента — это безопасность страны и российских граждан. И если по периметру наших границ начнется размещение угрожающих нам напрямую оружейных систем, то и наша реакция будет незамедлительной и однозначной", — заявил Выборный.

По словам депутата, Россия никому не угрожает, но намерена жёстко защищать свои интересы.

"Наши стремления ясны — мы хотим защитить собственную безопасность и суверенитет. Россия — страна-миротворец, это доказала история нашего государства. Россия никому не угрожает, но и в наш адрес мы не допустим выпадов. Мы намерены жестко отстаивать и защищать интересы РФ", — отметил собеседник издания.

Выборный озвучил текущую стратегию общения России с Западом.

"Стратегия в общении с Западом у нас, с приходом Владимира Путина на пост президента, в принципе всегда одна — не пытайтесь нам навязывать свои ценности и внешнее управление. Мы не приемлем, чтобы с нами разговаривали языком ультиматумов, нарушали договоренности, дестабилизируя ситуацию у границ России, в т. ч. совершая провокационные заходы боевых кораблей в наши воды и пролеты самолетов в опасной близости от российских границ", — подчеркнул депутат.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью газете "Ослободженье", что втягивание Украины в Североатлантический альянс и возможное появление ракет у границ России создают серьёзные военные риски.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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