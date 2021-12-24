Единственный результат ядерной войны в случае её начала — полное уничтожение человечества, в ней не может быть победителей. Такое мнение выразил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид.
По его словам, договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) сегодня выступает важной основой для разоружения, передаёт РИА Новости. Как подчеркнул глава ГА ООН, ядерная энергия должна применяться только в мирных целях.
"Нам необходимо удвоить усилия для построения мира, свободного от ядерного оружия. Это послание, которое я решительно продвигаю", — заключил Абдулла Шахид.
На первой встрече президенты Владимир Путин и Джо Байден утвердили совместное заявление, в котором сказано, что РФ и США подтверждают приверженность следующему принципу: в ядерной войне нет победителей, её ни в коем случае нельзя развязывать.
Этот принцип впервые приняли лидеры СССР и Штатов на встрече в Женеве в 1985 году.
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