Глава ГА ООН Шахид: в ядерной войне победителей не будет

Единственный результат ядерной войны в случае её начала — полное уничтожение человечества, в ней не может быть победителей. Такое мнение выразил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид.

По его словам, договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) сегодня выступает важной основой для разоружения, передаёт РИА Новости. Как подчеркнул глава ГА ООН, ядерная энергия должна применяться только в мирных целях.

"Нам необходимо удвоить усилия для построения мира, свободного от ядерного оружия. Это послание, которое я решительно продвигаю", — заключил Абдулла Шахид.

На первой встрече президенты Владимир Путин и Джо Байден утвердили совместное заявление, в котором сказано, что РФ и США подтверждают приверженность следующему принципу: в ядерной войне нет победителей, её ни в коем случае нельзя развязывать.

Этот принцип впервые приняли лидеры СССР и Штатов на встрече в Женеве в 1985 году.

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