Песков: до СМИ-иноагентов на пресс-конференции Путина не дошла очередь

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что журналистам СМИ-иноагентов не удалось задать президенту РФ Владимиру Путину вопрос во время ежегодной итоговой пресс-конференции, потому что до них не дошла очередь.

"Не дошла очередь… Вы видите, сколько здесь людей не получили возможности", — сказал Песков.

На пресс-конференции Путин напомнил, что закон об иноагентах придумали в США в 30-е годы, и он действует там до сих пор. Однако в России этот закон либеральнее, чем в Соединённых Штатах, где организациям, признанным иностранными агентами, необходимо закрывать свою деятельность, иначе их владельцам грозит до пяти лет лишения свободы.

"Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили и свою организацию закрыли, это не освобождает вас от уголовной ответственности — пятерочка!" — сказал лидер страны.

По его словам, в России работа таких организаций не запрещается. На сегодняшний день в РФ 74 из 200 тысяч зарегистрированных некоммерческих организаций, добавил глава государства.

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