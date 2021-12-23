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Путин прокомментировал проблему пыток в российских колониях

Политика

Лидер РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции признал проблему издевательств в российских тюрьмах. Вместе с этим президент подчеркнул, что пытки над заключёнными — общемировая проблема.

Путин прокомментировал проблему пыток в российских колониях

"Конечно, в местах лишения свободы находятся люди, совершившие преступления, или, что касается СИЗО, подозреваемые в совершении уголовных деяний. Но это — наши граждане. Это — люди. И относиться к ним нужно по-человечески. Будем вместе добиваться изменения этой ситуации к лучшему", — подчеркнул Путин во время мероприятия.

По информации лидера страны, на данный момент завели 17 уголовных дел по факту изнасилований и избиений в российских местах лишения свободы. Как отметил президент, среди людей, которые расследуют эти преступления, нет заинтересованных сотрудников.

По словам Путина, над проблемой издевательств в следственных изоляторах и тюрьмах важно "спокойненько работать". Также глава государства ответил на вопрос журналистки Ксении Собчак, откуда он получает информацию. Президент заявил, что использует разнообразные источники данных.

Ранее адвокат Снежана Мунтян сообщила, что свыше 300 заключённых в саратовской тюрьме отозвали заявления о пытках. По мнению юриста, на людей могли оказать давление работники ФСИН.

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Теперь пыток не будет? Путин уволил главу ФСИН Калашникова
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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