Путин: до госпереворота на Украине не было планов о воссоединении с Крымом

Президент России Владимир Путин заявил, что до государственного переворота на Украина не было планов о воссоединении с Крымом.

"Обострение началось в 2014 году. До этих пор мы несмотря на то, что СССР прекратил существование, часть исторических территорий оказались за пределами России, прежде всего Украина, мы с этим смирились. Достаточно вспомнить об отношениях с Ющенко, Тимошенко. Но мы же с ними работали, и готовы были дальше работать. И никакие действия по поводу Крыма даже в голову не приходили", — сказал лидер страны на большой пресс-конференции.

По словам главы государства, в 2014 году на Украине произошло кровопролитие

"Действующий тогда президент Виктор Янукович согласился, три министра дали гарантии. Президент США согласился. Через день-два госпереворот. Зачем? Выборы, победа оппозиции была очевидной. После этого возник Крым. Как мы могли отказать? Или что, мы должны были смотреть, что происходило в Донбассе? Ленинцы засунули в страну, которая не существовала, Донбасс. Но мы вынуждены были реагировать", — подчеркнул президент.