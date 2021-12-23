Путин назвал направления господдержки в условиях пандемии

Реализуемые властями РФ меры поддержки в условиях пандемии коронавируса нацелены на сохранение рабочих мест и поддержку уязвимых групп населения, заявил на большой пресс-конференции российский президент Владимир Путин.

"В условиях пандемии, когда власти выстраивали работу по поддержке пострадавших отраслей экономики, они не просто выдавали деньги "абы как и абы кому", а нацеливали меры на сохранение рабочих мест и поддержку уязвимых групп населения", — подчеркнул президент, отвечая на вопрос о социальных расходах и обязательствах государства в ситуации распространения COVID-19.

По словам Путина, объём поддержки в 2020 году составил 4,5 трлн рублей.

Президент назвал российский бюджет социально ориентированным, отметив рост расходов на соцсферу, в том числе на здравоохранение.

"Рост очевидный… планировали 3,6 трлн на здравоохранение из двух источников, а в этом году выйдем на цифру около 3,9 — 4 трлн", - отметил глава государства.

Он напомнил о повышении в стране минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.

"На первый взгляд, небольшое увеличение, но сразу повышаются социальные выплаты и это отражается даже на индексации пенсий. Без сомнения, это бюджет социальной направленности", — заявил Путин.

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