В посольстве РФ прокомментировали высказывания американских политиков о том, что Россия должна нести ответственность за кризисную ситуацию вокруг Украины.
Дипломаты призвали США "не сваливать" проблемы "с больной головы на здоровую". В посольстве подчеркнули: чтобы снизить напряжение, Североатлантический альянс должен прекратить дальнейшее продвижение на восток и создание там любой боевой инфраструктуры.
"Призываем Госдеп США не сваливать с больной головы на здоровую. Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны", — сказано в Twitter-аккаунте посольства.
Ранее официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс, комментируя слова главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о провокациях с химоружием в Донбассе, отмечал, что ответственность за кризис должна нести РФ, а не Украина или США.
В Кремле опровергают все обвинения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия никому не угрожает.
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А может быть, и не на грани — Украина вот уже несколько дней блокирует транзит в Польшу грузовых поездов из Китая. Это такой асимметричный ответ полякам.