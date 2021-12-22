Посольство РФ в США: Западу не следовало создавать военный плацдарм на границах

В посольстве РФ прокомментировали высказывания американских политиков о том, что Россия должна нести ответственность за кризисную ситуацию вокруг Украины.

Дипломаты призвали США "не сваливать" проблемы "с больной головы на здоровую". В посольстве подчеркнули: чтобы снизить напряжение, Североатлантический альянс должен прекратить дальнейшее продвижение на восток и создание там любой боевой инфраструктуры.

"Призываем Госдеп США не сваливать с больной головы на здоровую. Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны", — сказано в Twitter-аккаунте посольства.

Ранее официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс, комментируя слова главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о провокациях с химоружием в Донбассе, отмечал, что ответственность за кризис должна нести РФ, а не Украина или США.

В Кремле опровергают все обвинения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия никому не угрожает.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.