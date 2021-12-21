Путин не исключил размещения на Украине гиперзвукового оружия США

Президент России Владимир Путин заявил, что США могут вооружить Украину и посылать экстремистов в российские регионы, например, в Крым.

Глава государства не исключил, что США могут поставить на Украине гиперзвуковое оружие, когда разработают его. При этом российский лидер подчеркнул, что у России уже есть "Циркон", а у американцев нет.

"Но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства. В том числе на отдельные регионы РФ, ну, скажем, на Крым", — цитирует Путина РИА Новости.

Заявление прозвучало на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

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