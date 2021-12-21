Путин: США уничтожили Югославию и вошли в Ирак и Сирию без всяких прав на это

Президент России Владимир Путин заявил, что США уничтожили Югославию, вторглись в Ирак и Сирию, не имея на это прав.

"Что хотят, то и делают", — отметил глава государства.

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