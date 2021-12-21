Президент России Владимир Путин заявил, что США уничтожили Югославию, вторглись в Ирак и Сирию, не имея на это прав.
"Что хотят, то и делают", — отметил глава государства.
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