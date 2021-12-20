Песков прокомментировал слова Макея о размещении в Белоруссии ядерного оружия

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если НАТО разместит вооружение у границ России, то Москва примет шаги для балансировки ситуации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал в беседе с РИА Новости, что в случае размещения ядерного оружия НАТО в Польше Белоруссия предложит России сделать то же самое на своей территории. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что заявление Лукашенко является предостережением Западу. Также глава МИД Белоруссии Владимир Макей допускал возможность размещения в Белоруссии ядерного оружия в случае угрозы со стороны Североатлантического альянса.

"Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружения у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребуют принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты", — так Песков прокомментировал слова Макея.

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