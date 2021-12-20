Рябков: РФ выступает за двусторонние переговоры по гарантиям безопасности с США

Российские власти предлагают провести переговоры по гарантиям безопасности только США, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы предлагаем именно США и именно двусторонние переговоры вести на эту тему", — цитирует ТАСС комментарий Рябкова по поводу заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости обязательного участия ЕС в обсуждении гарантий безопасности.

Замглавы МИД сообщил, что в Москве принимают к сведению подобные пожелания, но не меняют своей позиции.

"Мы продолжаем выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с Вашингтоном", — подчеркнул Рябков.

По его словам, РФ заинтересована в срочном проведении переговоров с США. Вместе с тем замглавы МИД допустил возможность попыток Вашингтона затянуть процесс их организации.

"Они постараются перевести всё это в такой вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, потому что ситуация очень тяжёлая,… имеет тенденцию к дальнейшему осложнению", — заявил замминистра.

Ранее российский МИД опубликовал проект договора между РФ и США о гарантиях безопасности. После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне не будут обсуждать вопросы безопасности в Европе без участия партнёров из ЕС.

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