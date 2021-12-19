Профессор МГИМО Ивашов: Достоевский предсказал партию "Единая Россия"

Историк, профессор МГИМО Леонид Ивашов заявил, что писатель Фёдор Достоевский сделал много пророчеств в романе "Бесы". В частности, он предсказал появление партии "Единая Россия".

Ивашов рассказал в беседе с argumenti.ru, что стал изучать геополитику, чтобы понимать истинные интересы США и то, кем они диктуются. Он хотел знать глубинные намерения стран и силы, предопределяющие "сущностную политику государства". Историк стал первым, кто защитил в России докторскую диссертацию по геополитике.

По словам профессора, мудрецами от геополитики являются Достоевский, Ламанский, Тютчев и другие авторы, многие из которых изучались в школе на уроках литературы и истории. Главным геополитиком России Ивашов назвал русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

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