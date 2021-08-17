Эксперт: у США не было задачи стабилизировать ситуацию в Афганистане

Экс-начальник главного управления Международного военного сотрудничества Минобороны РФ Леонид Ивашов рассказал, сможет ли "Талибан" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) добиться исключения из списка террористов и планах США на Афганистан.

По словам эксперта, сейчас для "Талибана" не важно, признают ли его на международном уровне и исключат ли из списка террористических организаций.

"Сейчас задача "Талибана" — консолидировать афганское общество и наладить систему управления в Афганистане для того, чтобы избежать голода, распрей и установить определенный, пусть шариатского типа, правопорядок. А выбегать на мировой уровень пока им это неважно", — рассказал Ивашов в беседе с Pravda. Ru.

Специалист считает, что США ввели войска в Афганистан не для того, чтобы стабилизировать ситуацию в этой стране.

"Мы как-то привыкли или были приучены видеть, что если США куда-то заходят, входят, оккупируют страну какую-то, будь Ирак, Югославию или Афганистан, то они хотят принести благо этой стране. Американская стратегия, это, в целом, англосаксонская традиционная стратегия войти в страну, установить влияние, контроль над ней не для того, чтобы стабилизировать и дать импульс развития. Американцы не способствовали тому, чтобы "Талибан" существовал? Они не могли с этим "Талибаном" расправиться? Там где-то 40-50 тысяч вооруженных людей. Плюс там Пакистан. Консолидируйте, пожалуйста, и Пакистан, и соседние государства, и Индию подключите. Можно было стабилизировать ситуацию в Афганистане. Но у них такой задачи нет. Вот это солнечное сплетение Евразии, как называют Пакистан, должно всегда бурлить и распространять вот эти волны агрессии, терроризма, наркотиков по всему миру. Вот они эту задачу решили, они уходят", — подчеркнул генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.