В Раде заявили, что США дали согласие РФ на возвращение Крыма в 2014 году

Илья Кива, депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" заявил, что власти США в 2014 году "тайно согласились" на воссоединение Крыма с РФ.

По его словам, Украина отдала России полуостров за государственный переворот. Кива подчеркнул, что США, приведя подконтрольные им силы во власть в Киеве, должны были выстроить договорённости с политиками из Российской Федерации, у которых были свои цели в этом регионе.

"Действительно, это две империи, поэтому произошёл чистый договорняк", — сказал депутат в интервью Telegraf.

Он добавил, что власти Соединённых Штатов "перевернули власть" на Украине. Чтобы Россия приняла эти изменения, они позволили ей "забрать" Крым, считает Кива.

Депутат убеждён: именно из-за тайных соглашений между США и РФ временно исполняющий обязанности руководителя Украины Александр Турчинов решил вывести войска с полуострова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.