Депутат бундестага: в интересах Германии признать Крым частью России

Член комитета бундестага по международным делам от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт заявил, что в интересах ФРГ было бы правильным решением признать Крым частью РФ.

По его словам, власти Германии и России должны выстраивать "добрососедские отношения без идеологической подоплёки", передаёт РИА Новости.

"Но нормализация отношений между нашими странами не служит интересам ни США, ни блоку НАТО, поэтому ими нагнетается атмосфера вокруг России, а Крым стал лишь формальным поводом для введения санкций и оказания давления", — сказал депутат бундестага.

Он также добавил, что несколько лет назад приезжал на полуостров в составе делегации. Шмидт убедился: возвращение Крыма в состав РФ — это "демократическое изъявление граждан". Именно поэтому, считает депутат, Запад должен принять легитимность действий России.

Ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Кремль должен соблюдать взятые на себя обязательства, которые были "тяжело нарушены из-за аннексии Крыма". Крымская национально-культурная автономия пригласила его посетить полуостров, чтобы он скорректировал свои ошибочные представления.

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