EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ЦБ лишил лицензии НКО "Премиум": непрозрачные операции
В МИД Украины призвали Запад ускорить разработку жёстких санкций против РФ
Китай предупредил Токио о последствиях бойкота Олимпийских игр
Интернет "вычислил": на пикантном фото с Киркоровым — мать Тимати
Показатели инфляции от россиян и от Росстата расходятся в два раза
Синоптики пообещали жителям Якутии "лютый" мороз
Врио главы МЧС: шахтёры согласились работать на "Листвяжной" после трагедии
Японские учёные назвали хурму продуктом для профилактики коронавируса
Байден забыл имя министра обороны США и не смог внятно выговорить должность

Депутат бундестага: в интересах Германии признать Крым частью России

Политика

Член комитета бундестага по международным делам от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт заявил, что в интересах ФРГ было бы правильным решением признать Крым частью РФ.

Депутат бундестага: в интересах Германии признать Крым частью России

По его словам, власти Германии и России должны выстраивать "добрососедские отношения без идеологической подоплёки", передаёт РИА Новости.

"Но нормализация отношений между нашими странами не служит интересам ни США, ни блоку НАТО, поэтому ими нагнетается атмосфера вокруг России, а Крым стал лишь формальным поводом для введения санкций и оказания давления", — сказал депутат бундестага.

Он также добавил, что несколько лет назад приезжал на полуостров в составе делегации. Шмидт убедился: возвращение Крыма в состав РФ — это "демократическое изъявление граждан". Именно поэтому, считает депутат, Запад должен принять легитимность действий России.

Ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Кремль должен соблюдать взятые на себя обязательства, которые были "тяжело нарушены из-за аннексии Крыма". Крымская национально-культурная автономия пригласила его посетить полуостров, чтобы он скорректировал свои ошибочные представления.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Политолог усомнился в том, что Лукашенко признал Крым российским
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Украина требует от Германии признать Голодомор геноцидом
ЦБ лишил лицензии НКО "Премиум": непрозрачные операции
Депутат бундестага: в интересах Германии признать Крым частью России
В МИД Украины призвали Запад ускорить разработку жёстких санкций против РФ
Китай предупредил Токио о последствиях бойкота Олимпийских игр
Интернет "вычислил": на пикантном фото с Киркоровым — мать Тимати
Показатели инфляции от россиян и от Росстата расходятся в два раза
Зампостпреда при ООН: Украину старательно превращают в проект "анти-Россия"
Синоптики пообещали жителям Якутии "лютый" мороз
Врио главы МЧС: шахтёры согласились работать на "Листвяжной" после трагедии
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине

Тим Блэк, журналист издания Spiked, заявил, что Запад должен признать свою ответственность за кризис на Украине, а также перестать демонизировать Москву.

Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС
Бывший СССР
Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС
Методы диагностики
Врачи спорят: "омикрон" может быть чумой или "живой вакциной"
Мир. Новости мира
Канцлер ФРГ Шольц поддержал высылку российских дипломатов
Любовь Степушова Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС Любовь Степушова Александр Артамонов Военные всего мира решили стать невидимыми Александр Артамонов Ирина Шлионская Почему людей интересуют преступления? Ирина Шлионская
Шоу-бизнес
Барановская показала красавца, который превратил её жизнь в сказку
Здоровье
Перечислены бесполезные вакцины против штамма COVID-19 "омикрон"
Лукашенко доверяют более 72% белорусов, показал масштабный опрос
Мир. Новости мира
Лукашенко доверяют более 72% белорусов, показал масштабный опрос
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников