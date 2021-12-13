Си Цзиньпин проведёт встречу с Путиным в формате видеоконференции 15 декабря

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин проведёт дистанционную встречу в формате видеоконференции с главой России Владимиром Путиным.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что беседа будет организована в среду, 15 декабря, передаёт Global Times. При этом не уточняется конкретное время начала переговоров. Повестка предстоящего диалога тоже пока неизвестна.

"Председатель КНР Си Цзиньпин 15 декабря из Пекина проведёт встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции", — сказано в заявлении Министерства иностранных дел КНР.

Ранее Цзиньпин заявлял, что готов вместе с Россией и дальше продвигать энергетическое сотрудничество, а также противостоять вызовам в области глобального изменения климата. По его словам, российско-китайские отношения демонстрируют широкий потенциал для продолжения стратегического взаимодействия в современном мире.

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