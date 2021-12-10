На Украине рассказали, как Зеленский предал народ: "Люди ждали мира в Донбассе"

Руководитель политического совета украинской партии "Наши" Александр Долженков сообщил о предательстве со стороны действующего президента страны Владимира Зеленского.

По его словам, глава государства предал тех жителей, которые мечтали о мире в Донбассе, передаёт телеканал "Наш". Как подчеркнул Долженков, Зеленский не смог разрешить конфликт, поэтому многие украинцы разочаровались в нём.

"К сожалению, президент предал избирателей, которые голосовали за него в надежде, что он возродит мир. Не просто лозунги, которые исходили от Петра Порошенко. Мы ведь первый шаг все видели: декабрь 2019 года, встреча в "нормандском формате". Это действительно воодушевило граждан", — подчеркнул политик.

Однако в дальнейшем, убеждён Долженков, Зеленский перестал уделять должное внимание проблемам, связанным с Донбассом.

Ранее в офисе украинского президента сообщали, что американский лидер Джо Байден пообещал Зеленскому помогать в поиске "путей к миру" в Донбассе.

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