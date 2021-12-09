Премьер-министр Британии Борис Джонсон стал отцом уже в седьмой раз.
Его жена Кэрри родила дочь в больнице Лондона, передаёт The Independent со ссылкой на представителя политика.
"Премьер-министр и госпожа Джонсон рады объявить сегодня о рождении здоровой девочки в лондонской больнице", — отметил источник издания.
Известно, что у супругов есть ещё один совместный ребёнок — сын Уилфред, появившийся на свет в конце апреля 2020 года.
Кроме того, у премьер-министра Великобритании есть четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, а также внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр.
Некоторые западные СМИ утверждают, что у Джонсона может быть больше детей, однако сам политик опровергает эту информацию.
Борису Джонсону 57 лет. Он стал премьер-министром Британии в июле 2019 года.
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