Премьер Британии Борис Джонсон стал отцом в седьмой раз

Премьер-министр Британии Борис Джонсон стал отцом уже в седьмой раз.

Борис Джонсон

Его жена Кэрри родила дочь в больнице Лондона, передаёт The Independent со ссылкой на представителя политика.

"Премьер-министр и госпожа Джонсон рады объявить сегодня о рождении здоровой девочки в лондонской больнице", — отметил источник издания.

Известно, что у супругов есть ещё один совместный ребёнок — сын Уилфред, появившийся на свет в конце апреля 2020 года.

Кроме того, у премьер-министра Великобритании есть четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, а также внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр.

Некоторые западные СМИ утверждают, что у Джонсона может быть больше детей, однако сам политик опровергает эту информацию.

Борису Джонсону 57 лет. Он стал премьер-министром Британии в июле 2019 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.