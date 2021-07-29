Принца Чарльза рассмешила "борьба" Бориса Джонсона с зонтиком

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассмешил принца Чарльза, когда пытался справиться со своим зонтом во время дождя. Инцидент произошёл во время открытия памятника погибшим полицейским в Стаффордшире.

На кадрах видео Джонсон раскрывает зонт и предлагает его женщине, которая сидит рядом. Она отказывается, и в этот момент зонт премьер-министра внезапно закрывается.

Тогда Джонсон снова его раскрывает, но теперь зонт вывернуло наизнанку.

"Борьба" британского премьер-министра с зонтом вызвало улыбку на лице принца Чарльза и других присутствовавших на церемонии.

Сам Борис Джонсон осознал всю нелепость ситуации, в которой он оказался, и тоже улыбнулся.

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