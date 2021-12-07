Глава Оренбуржья может покинуть свой пост

Глава Оренбургской области Денис Паслер намерен уйти в отставку.

Источники РБК, знакомые с ситуацией в регионе, назвали очень высокой вероятность того, что Паслер покинет свой пост.

По словам собеседников агентства, сейчас вопрос отставки губернатора Оренбургской области обсуждается в администрации президента РФ.

Источники заявили об отсутствии претензий к деятельности главы региона. В сообщении отмечается, что Паслер может покинуть губернаторский пост по собственной инициативе.

Сроки возможной отставки губернатора Оренбургской области собеседники агентства назвать затруднились.

По словам источника, близкого к администрации президента РФ, отставок глав регионов в 2021 году не ожидается. Кадровые изменения среди губернаторов вероятны лишь в экстренных случаях, например, если чиновник попадёт в резко негативную ситуацию.

Денис Паслер возглавляет Оренбургскую область менее трёх лет. Весной 2019 года его назначили временно исполняющим обязанности главы региона. Осенью в том же году он занял пост губернатора по итогам выборов, на которых получил около 66% голосов.

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