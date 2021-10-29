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СМИ: отставку губернатора Томской области запланировали в Кремле

Политика

В Кремле обсуждают вопрос об отставке губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

СМИ: отставку губернатора Томской области запланировали в Кремле

Как сообщили источники РБК в администрации российского президента, вероятность того, что глава региона покинет свой пост, очень высока.

По сведениям собеседников агентства, Жвачкин может уйти в отставку до конца года. Окончательное решение по этому поводу должен принять президент РФ.

В сообщении отмечается, что полномочия действующего губернатора Томской области истекают осенью 2022 года. Жвачкин находится на посту главы региона второй срок. Впервые он стал главой Томской области в 2012 году.

Эксперт по региональной политике Виталий Иванов назвал два фактора, которые работают против нахождения 64-летнего Жвачкина на посту губернатора.

"Во-первых, он возрастной… Во-вторых, в прошлом году региональные власти крайне скверно провели выборы в городскую думу Томска, и в результате туда прошли сторонники Навального. Этого никто не забыл", — пояснил Иванов.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
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