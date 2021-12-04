Назарбаев объяснил, почему не призал Крым в 2014 году

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему страна в 2014 году не признала принадлежность Крыма России.

"Был референдум. Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было (бы) мне признать Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы признали", — сказал Назарбаев, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что украинскую сторону Казахстан также не поддержал.

"Все это возникло за счет переворота, который случился в Киеве. Люблю Украину, я там учился и переживаю за то, что происходит", — сказал Назарбаев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, 30 ноября, что "Крым де-факто — это российский Крым, а после референдума и де-юре Крым стал российским".

В среду, 1 декабря, депутат Рады Евгений Шевченко, которого ранее исключили из "Слуги народа" после поездки в Белоруссию и встречи с президентом страны, заявил, что следующими, кто признает Крым российским де-юре, будут Казахстан и Китай.

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