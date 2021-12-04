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Назарбаев объяснил, почему не призал Крым в 2014 году

Политика

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему страна в 2014 году не признала принадлежность Крыма России.

Назарбаев объяснил, почему не призал Крым в 2014 году

"Был референдум. Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было (бы) мне признать Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы признали", — сказал Назарбаев, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что украинскую сторону Казахстан также не поддержал.

"Все это возникло за счет переворота, который случился в Киеве. Люблю Украину, я там учился и переживаю за то, что происходит", — сказал Назарбаев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, 30 ноября, что "Крым де-факто — это российский Крым, а после референдума и де-юре Крым стал российским".

В среду, 1 декабря, депутат Рады Евгений Шевченко, которого ранее исключили из "Слуги народа" после поездки в Белоруссию и встречи с президентом страны, заявил, что следующими, кто признает Крым российским де-юре, будут Казахстан и Китай.

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Крымский сценарий в Казахстане не за горами?
Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Олег Артюков
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