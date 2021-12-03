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Экономист рассказал о лжи Зеленского в ежегодном послании

Политика

Экономист Виктор Скаршевский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в своём ежегодном послании исказил факты для повышения своего рейтинга.

Экономист рассказал о лжи Зеленского в ежегодном послании

«Как ответственный экономист, я зашел на сайт Госкомстата и посмотрел, что тарифы на электроэнергию не снизились, а увеличились. Причем увеличились они на 26% по сравнению с прошлым годом для населения. Почему так произошло? Потому что президент забыл сказать о том, что с начала 2021 года отменили льготный тариф на электроэнергию», — заявил Скаршевский, слова которого приводит ФАН.

По его словам, Зеленский также солгал о снижении тарифов на электроэнергию и другие услуги ЖКХ для населения за год. Скаршевский заявил, что из-за отменения льготного тафира на электричества цены выросли на 26%.

Кроме того, по словам экономиста, направление бюджетных средств на нужды украинских детей также не соответствует действительности.

"Эти деньги пойдут не на детей, как сказал президент, а пойдут на большое строительство, различные проекты, киноиндустрию и другие расходные статьи», — сказал экономист.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе послания Верховной Раде рассказал о ключевой цели и философии страны. По словам президента, Киев должен вернуть под контроль Крымский полуостров.

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Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Олег Артюков
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