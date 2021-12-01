Мишустин упрекнул губернаторов за смех на выступлении Грефа

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил недовольство по поводу того, что губернаторы Нижегородской и Калининградской областей Глеб Никитин и Антон Алиханов "хихикали" во время выступления главы Сбербанка Германа Грефа.

"Я вот смотрел на двух губернаторов, которые рядом сидели, они во время того, как вы (Герман Греф — Прим. ред.) говорили, "хихикали". Извините за это слово, но я так и скажу", — заявил Мишустин в эфире телеканала "Россия 24".