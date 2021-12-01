Лукашенко объяснил, на чьей стороне будет Белоруссия в случае войны Украины с РФ

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что будет поддерживать только Россию в случае проявления агрессии со стороны Украины.

По его словам, если конфликт перейдёт в стадию вооружённого столкновения, Минск начнёт работать в "теснейшей связке" с Москвой. Белоруссия окажет экономическую, юридическую, политическую помощь России, когда это будет необходимо, передаёт РИА Новости.

Также Лукашенко добавил, что никогда не займёт позицию Украины, ведь он является противником "националистического угара", происходящего в стране.

"Я буду делать всё, чтобы Украина стала нашей. Она — наша Украина, там народ наш. Это моё твёрдое убеждение, а не эмоции", — сказал президент Белоруссии.

Ранее он сообщал, что отношения Минска с Киевом складываются не самым лучшим образом. По мнению Лукашенко, именно с украинских территорий координировались оппозиционные акции 2020 года.

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