Лавров не исключил возможность того, что Киев "бросится в военную авантюру"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции во вторник заявил, что у России нет уверенности в том, что украинское правительство "не бросится в военную авантюру".

По его словам, в зоне конфликта на востоке Украины киевские военные применяют запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

"Против Донецка и Луганска применяются тяжелые вооружения, в том числе беспилотные машины, запрещенные Минскими соглашениями, — сказал Лавров. — Мы просто не имеем права исключать возможность того, что киевский режим бросится в военную авантюру".

Также министр добавил, что в Донбассе "все больше сил и ресурсов накапливается при поддержке растущего числа западных инструкторов" и что "все эти действия представляют прямую угрозу для РФ".

"Напомню, что президент России неоднократно говорил: наша страна не ищет конфликтов, но в случае необходимости предпримет все необходимые шаги для обеспечения своей безопасности", сказал глава МИД РФ и добавил, что и Украина, и другие страны провоцируются Западом на антироссийские действия в течение нескольких лет. - Вступление постсоветских стран в НАТО является самым ярким примером такого отношения, поскольку позиция Москвы по этим усилиям хорошо известна".

Ранее Сергей Лавров говорил о том, что США окружают Россию военными базами, "разжигая истерию" вдоль российских границ. Но даже сейчас "российская сторона готова искать компромиссы и неоднократно демонстрировала готовность к переговорам".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.