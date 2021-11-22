Лукашенко: Белоруссия не стремится к противостоянию из-за ситуации с мигрантами

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не стремится к противостоянию с другими странами в связи с миграционным кризисом на границе.

По его словам, белорусские силовики не перебрасывали мигрантов на территорию Польши и не собираются этого делать, передаёт БЕЛТА.

"Мы не варвары, мы не хотим противостояния, потому что мы понимаем: если тут палку перегнём, войны не избежать. А это будет катастрофой", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия должна и дальше защищать "бедолаг". Обострение ситуации с беженцами, по мнению президента, необходимо прежде всего властям Польши, чтобы отвлечь внимание других стран от внутренних и внешних проблем.

"Будем по-человечески разбираться с этими мигрантами. Не такая это большая проблема", — считает глава Белоруссии.

Около 2 тысяч нелегальных беженцев пришли к белорусско-польской границе несколько недель назад. Они хотели попасть в страны Евросоюза, однако силовики из Польши отказались пропускать их на свою территорию.

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