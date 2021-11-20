Володин отреагировал на идею не признавать выборы в РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение конгресменов США не признавать Владимира Путина президентом в том случае, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, заявил, что США боятся РФ до истерики.

"Подобная резолюция ещё раз говорит о том, что США не хотят сильной России. Боятся до истерики. Делают всё, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть", — написал Володин в своем Telegram-канале.

Кроме того, Володин назвал Путина "преимуществом" России и добавил, что "удары", направленные в его адрес, являются "ударами" по России.

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон предложили не признавать Владимира Путина президентом в том случае, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. После того, как в Конституцию РФ были внесены поправки, в Вашингтоне выразили обеспокоенность возможностью того, что Путин может сохранить президентское кресло до 2036 года.

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