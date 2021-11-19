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Песков ответил на идею конгрессменов не признавать выборы в России

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неприемлемой инициативу конгрессменов США "не признавать" Владимира Путина президентом, если он примет решение баллотироваться на новый срок.

Песков ответил на идею конгрессменов не признавать выборы в России

"Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению", — цитирует Пескова РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента РФ, инициатива американских конгрессменов демонстрирует всему миру вмешательство Вашингтона во внутренние дела других государств.

Песков подчеркнул, что только граждане РФ имеют право определять, кто и когда должен становиться президентом России.

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон предложили не признавать Владимира Путина президентом в том случае, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. После того, как в Конституцию РФ были внесены поправки, в Вашингтоне выразили обеспокоенность возможностью того, что Путин может сохранить президентское кресло до 2036 года.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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