Совфед продлил на 2022 год отдельные полномочия регионов из-за COVID-19

В Совете Федерации одобрили закон, продлевающий на 2022 год отдельные полномочия российских регионов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

В документе сказано, что в следующем году региональные бюджеты, высвобождаемые в связи с реструктуризацией бюджетных кредитов, можно будет направлять на профилактику COVID-19. Кроме того, разрешено предоставлять субсидии предприятиям, пострадавшим из-за введённых ограничительных мер.

Также сохраняется право регионов превышать ограничения по госдолгу и дефициту бюджета, чтобы спонсировать мероприятия по борьбе с COVID-19. Помимо этого, продлевается возможность перераспределения субвенций между муниципальными образованиями.

Руководители регионов по-прежнему смогут предоставлять на безвозвратной основе из бюджетов субсидии для юридических и физических лиц.

В законе прописаны особенности формирования и исполнения в 2022 году бюджета федеральной территории "Сириус" и ряд других решений, связанных с распределением средств в условиях пандемии коронавируса.

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