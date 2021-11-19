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В России обновился суточный максимум смертей от COVID-19

Здоровье

За последние сутки в России зафиксировали 1 254 случая летального исхода коронавирусной инфекции — это максимальный показатель за пандемию.

В России обновился суточный максимум смертей от COVID-19

Предыдущий максимум — 1 251 летальный исход — зарегистрировали днём ранее, 18 ноября.

Согласно сведениям оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, всего от COVID-19 в России умерли уже 261 589 человек.

За пандемию в стране выявили 9 257 068 заразившихся коронавирусной инфекцией, в том числе 37 156 — за последние сутки. Выздоровели свыше 7,9 млн заболевших.

Как сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России впервые за последние два месяца зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 на 2,5%.

Более десяти регионов находятся в стадии спада заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Наибольшее сокращение количества новых случаев заражения наблюдается в Москве. По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, после окончания режима нерабочих дней заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась на 50%.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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