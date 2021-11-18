Мигранты предприняли попытку прорваться в Польшу на лодках

Мигранты предприняли новую попытку пробраться на территорию Польши из Белоруссии. Они намеревались пересечь реку Буг на лодках.

По словам представителя пограничного отряда Дариуша Синицкого, возле села Славатичи солдаты заметили трёх беженцев в лодке, передаёт РИА Новости.

"При виде силовиков эти люди повернули назад", — сказал он.

Также пограничник отметил, что ранее несколько беженцев спрятались в кустах, дожидаясь возможности проникнуть в Польшу, однако их действия пресекли.

Сейчас на белорусско-польской границе находятся несколько тысяч нелегальных мигрантов, в том числе женщины и дети. За минувшие сутки девять человек из стихийного лагеря обратились за помощью к медикам, двое из них были госпитализированы в медучреждения Белоруссии.

Власти Латвии, Литвы и Польши винят в создании миграционного кризиса президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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