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Политик ответила на нападки Киева из-за экономической помощи ДНР и ЛНР

Политика

Председатель ПСПУ Наталья Витренко в беседе с Pravda.Ru прокомментировала обвинения в том, что Россия прибирает к рукам экономику ДНР и ЛНР.

Политик ответила на нападки Киева из-за экономической помощи ДНР и ЛНР

Председатель Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) Наталья Витренко отметила, что любые шаги России воспринимаются Украиной враждебно. Политический деятель обращает внимание на то, что страдают миллионы человек из-за нерешенности многих вопросов, в том числе и экономических.

"Они не могут реализовать свою продукцию. Они не могут обеспечить работу своих предприятий. А там же уже граждане Российской Федерации живут на этой территории, не только граждане Украины. Сколько может Российская Федерация это наблюдать?" — говорит Витренко.

Ситуация ухудшается

Представитель ПСПУ подчёркивает, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения.

"Самое главное в Минских соглашениях — это изменение Конституции, решение Парламента Украины об особом статусе территории ДНР и ЛНР. И это вместо Украины не сделает никто: ни Брюссель, ни Вашингтон, ни Москва, ни Минск. Но Киев это делать не собирается. А раз он не собирается, то получается, что Минские соглашения не выполняются и ситуация только ухудшается", — объясняет политик.

Сторонница социализма отмечает, что в самих Минских соглашениях прописано, что есть право на приграничную торговлю. Россия, по словам Витренко, действует в русле Минских соглашений, которые обязательны для выполнения всеми странами.

Экономическая катастрофа

Россия, по мнению председателя ПСПУ, защищает права человека, позволяя населению ДНР и ЛНР лучше жить и лучше зарабатывать.

"А то, что делает Киев, то, что делает власть Украины, убивает нынешнее население Украины. У нас дичайшая смертность, у нас жуткая нищета, у нас экономическая катастрофа, финансовая катастрофа, катастрофа в здравоохранении. Они на это закрывают глаза и перекоммутируют все вопросы только на внешний фактор, на внешних врагов. У нас главный враг — это Россия", — выразила свою точку зрения Витренко.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Россию в том, что она отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Он возмущён тем, что на "оккупированных территориях" в ходу российская валюта.

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Товары из ЛНР и ДНР смогут попасть на рынки России
Автор: Елена Былкина, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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