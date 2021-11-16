Жириновскому сделали замечание за оскорбление Коломейцева

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал выговор главе партии ЛДПР Владимиру Жириновскому за оскорбление депутата Николая Коломейцева, заместителя фракции КПРФ.

Коломейцев позволил себе перебивать выступающего Жириновского, на что тот назвал своего коллегу "ростовским валенком":

"Помолчи, Коломейцев, помолчи! Ростовский валенок. Стыдно! Здесь сидит и мешает вести заседание. Если бы я был на месте председателя Госдумы! В первую очередь мандата лишить! За 30 секунд на голосовании лишить мандата депутата Коломейцева. Саботажем занимается. Вам в Ростове баней руководить нельзя доверить! Вы здесь фракцию представляете. Позор! Замолчи, Коломейцев! Сейчас всех…"

Последнюю фразу Жириновский не смог договорить, потому что его микрофон в этот момент был отключен по распоряжению Володина.

После этого некоторые депутаты наградили Жириновского аплодисментами. Володин объявил лидеру партии ЛДПР замечание, отметив, что у него нет права оскорблять депутата Коломейцева.

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