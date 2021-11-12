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Песков опроверг заявления США о готовности РФ вторгнуться на Украину.

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг заявления США о том, что Россия готовится к вторжению на Украину.

Песков опроверг заявления США о готовности РФ вторгнуться на Украину.

Так он прокомментировал статью, опубликованную в издании Bloomberg, где сообщается, что у американских чиновников появилась информация по поводу готовящегося вторжения РФ на Украину.

"Подобные заголовки — не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряжённости. Россия ни для кого не представляет угрозы", — цитирует Пескова РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента, США часто выражают беспокойство по поводу перемещения российских войск на территории России. То, что происходит внутри РФ, не должно волновать Вашингтон, подчеркнул Песков. Россия идёт по собственному пути развития и никому не угрожает, однако если у границ РФ происходят вызывающие действия НАТО, то Москва принимает меры, направленные на обеспечение собственной безопасности, добавил представитель Кремля.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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