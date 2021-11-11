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Bloomberg: США и ЕС обсудили "российское вторжение" на Украину

Мир

Агентсво Bloomberg со ссылкой на собственные источники распространило информацию о переговорах чиновников из США и ЕС по поводу планов России по "вторжению" на Украину. Американская сторона подкрепляет такие заявляения "доказательствами, которыми пока не может поделиться".

Bloomberg: США и ЕС обсудили "российское вторжение" на Украину

"Чиновники США рассказали коллегам о своих опасениях по поводу вожможной военной операции", - сообщает Bloomberg.

США выразили обеспокоенность тем, что "Россия, возможно, готовит потенциальное вторжение на Украину".

Амреиканские чиновники также отметили, что предоставят доказательства ЕС в тот момент, когда это будет необходимо. США выразили надежду на то, что в случае угрозы будет принято решение о коллективной реакции на дейтсвия России.

Также агентство приводит слова источника, близкого к Кремлю, который не подтвердил эту информацию. Россия по его заявлению не хочет воевать с Украиной, но должна "показать готовность применить силу".

Украинская тема на Bloomberg

Американская и европейские версии сайта Bloomberg первые места на главной странице отвели под тему возможного "вторжения" России на Украину. Кроме материала о переговорах между чиновниками США и ЕС, агентство рассказывает о напряжённости в отношениях между Москвой и Киевом, а также вчерашнем предупреждении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Bloomberg про войну России и Украины.
Bloomberg про войну России и Украины.

Заголовки первых трёх материалов агентства звучат так:

  • США предпуреждают Европу, что Россия может спланировать вторжение на Украину.
  • Почему напряжённость между Россией и Украиной так трудно разрядить.
  • Блинкен предостерёг Россию от передвижений войск на границе с Украиной.

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