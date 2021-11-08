Песков прокомментировал ситуацию с мигрантами в Белоруссии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что белорусские власти используют все законные меры для решения миграционных проблем на границе с Польшей.

В СМИ появились видеоролики, на которых видно, как сотни мигрантов движутся по трассе в Гродненской области Белоруссии. Пограничники подтвердили, что беженцы направились к пункту пропуска на белорусско-польской границе.

"Ситуация, безусловно, непростая. Большой груз ложится на плечи властей. Мы не сомневаемся, что миграционные службы Белоруссии принимают все необходимые меры, чтобы сдерживать обстановку в законном русле", — приводит РИА Новости комментарий Пескова.

Государственный деятель добавил, что Кремль обеспокоен возможным проникновением беженцев на территорию России, однако, по его словам, Белоруссия учитывает опасения РФ и делает всё возможное, чтобы этого не произошло.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не собирается сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны Евросоюза.

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