Польские власти рассказали о начале силового вторжения беженцев в страну

Польские власти зарегистрировали планирование масштабного штурма беженцами со стороны Белоруссии. Об этом рассказал пресс-секретарь руководителя польских спецслужб Станислав Жарын.

Как сообщил Жарын, крупнейшая толпа мигрантов пытается переместиться в Польшу. Среди этих людей в основном мужчины. Они направляются к польской границе.

"Началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу", — заявил Жарын на своём аккаунте в Twitter.

Ранее данную группу беженцев заметили белорусские пограничники. По мнению работников пограничного комитета, мигранты приняли отчаянное решение атаковать польскую границу, поскольку Варшава не считает их людьми и относится к ним равнодушно. В ведомстве подчеркнули, что сделают всё ради безопасности на границе, а также своевременно проинформируют мировую общественность.

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