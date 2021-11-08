В МИД заявили об отсутствии конкретики по возможной встрече Путина и Байдена

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон пока не обсуждают новую встречу российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.

По его словам, конкретика в этом вопросе на сегодняшний день отсутствует, передаёт "РИА Новости".

"Никакого на данном этапе обсуждения параметров такой встречи, тем более сроков её проведения нет", — сказал замглавы МИД.

Рябков подчеркнул, что подготовить переговоры лидеров государств — это сложнейший вопрос для дипломатов. Он убеждён: в ближайшее время очного диалога с глазу на глаз точно не будет. Вместе с тем заместитель руководителя МИД добавил, что в СМИ всё чаще прослеживается информация о возможной встрече Путина и Байдена, поэтому эта тема приобретает высокую актуальность.

"Пока нет у нас даже и близко понимания того, когда, в каком формате такой контакт мог бы состояться", — заключил Рябков.

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