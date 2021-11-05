EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
СКР начал проверку в связи с нападением на мужчину с ребёнком в Новой Москве
Science: эффективность Pfizer и других вакцин от COVID-19 снизилась
Врачи предупредили Бузову о риске потерять зрение
Учёные: беспроводные наушники могут стать причиной онкологии
Украина планирует наращивать число Bayraktar и использовать всё вооружение
На курорте Мексики погибли два человека в результате разборок наркоторговцев
Почему дочь Игоря Кириллова проигнорировала похороны отца
Четверо неизвестных напали на мужчину с ребёнком в Новой Москве
Офицер НАТО об отношении Байдена к Украине: "Сама по себе, сиротинушка"

WSJ: Байдену срочно нужно переключить внимание на "агрессивные действия" РФ

Политика

Сенатор-республиканец Том Коттон в статье для Wall Street Journal заявил, что президент США Джо Байден должен переключиться с климатических проблем на "агрессивные действия" России в отношении Украины.

WSJ: Байдену срочно нужно переключить внимание на "агрессивные действия" РФ

По его словам, американского лидера ожидает проверка на прочность в построении отношений с РФ. Сенатор заявил, что Москва стягивает свои вооружённые силы к границам Украины. Также он убеждён: именно Кремль устроил топливный кризис в Европе, используя влияние "Газпрома" на рынке.

Коттон считает, что Байден неправильно реагирует на действия РФ.

"Если Байден не хочет, чтобы за Афганистаном последовала ещё одна геополитическая катастрофа, ему следует немедленно предпринять несколько шагов для сдерживания России и заставить Путина занять оборонительную позицию", — написал политик в WSJ.

В комментариях читатели попросили не использовать выражение "военное вторжение". По их мнению, в США неправильно освещают политические события, происходящие в России и на Украине.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Путин – Байден: боевая ничья?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Михаилу Цивину приглянулась квартира покойного Игоря Кириллова
СКР начал проверку в связи с нападением на мужчину с ребёнком в Новой Москве
Science: эффективность Pfizer и других вакцин от COVID-19 снизилась
Врачи предупредили Бузову о риске потерять зрение
Учёные: беспроводные наушники могут стать причиной онкологии
Украина планирует наращивать число Bayraktar и использовать всё вооружение
Китай призвал США раскрыть подробности аварии с атомной подлодкой
На курорте Мексики погибли два человека в результате разборок наркоторговцев
Почему дочь Игоря Кириллова проигнорировала похороны отца
Четверо неизвестных напали на мужчину с ребёнком в Новой Москве
Популярное
Шоу-бизнес
Светлану Немоляеву отправили в пансионат из-за проблем с сердцем

84-летняя звезда "Служебного романа" Светлана Немоляева пытается справиться с сердечно-сосудистым заболеванием, чтобы вернуться на сцену.

Светлану Немоляеву отправили в пансионат из-за проблем с сердцем
Когда пациент с COVID-19 не заразен, рассказали в Роспотребнадзоре
Здоровье
Когда пациент с COVID-19 не заразен, рассказали в Роспотребнадзоре
Авто
Как выявить недолив топлива на АЗС, рассказал эксперт
Шоу-бизнес
Съёмки шоу Кудрявцевой приостановили после нападок Пермяковой
Любовь Степушова Киев перед дилеммой: покарать Лукашенко за Крым или замёрзнуть зимой Любовь Степушова Ирина Шлионская Учёные озадачены: за Полярным кругом жили люди-грибы Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса? Дмитрий Соколов
Шоу-бизнес
Новый директор МХАТа объяснил, почему не стал работать с Бузовой
Политика. Новости и аналитика
"Верни 40 миллионов": в Раде устроили демарш во время выступления Зеленского
Неожиданный фактор тяжёлого течения COVID-19 выявили учёные из Австралии
Здоровье
Неожиданный фактор тяжёлого течения COVID-19 выявили учёные из Австралии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников