WSJ: Байдену срочно нужно переключить внимание на "агрессивные действия" РФ

Сенатор-республиканец Том Коттон в статье для Wall Street Journal заявил, что президент США Джо Байден должен переключиться с климатических проблем на "агрессивные действия" России в отношении Украины.

По его словам, американского лидера ожидает проверка на прочность в построении отношений с РФ. Сенатор заявил, что Москва стягивает свои вооружённые силы к границам Украины. Также он убеждён: именно Кремль устроил топливный кризис в Европе, используя влияние "Газпрома" на рынке.

Коттон считает, что Байден неправильно реагирует на действия РФ.

"Если Байден не хочет, чтобы за Афганистаном последовала ещё одна геополитическая катастрофа, ему следует немедленно предпринять несколько шагов для сдерживания России и заставить Путина занять оборонительную позицию", — написал политик в WSJ.

В комментариях читатели попросили не использовать выражение "военное вторжение". По их мнению, в США неправильно освещают политические события, происходящие в России и на Украине.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.