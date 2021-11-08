В РФ не думают, что США первыми перейдут к принципу неприменения ядерного оружия

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США вряд ли первыми перейдут к внедрению принципа неприменения ядерного оружия.

По его словам, американцы пока не собираются пересматривать свою политику в этом отношении, передаёт РИА Новости.

"Пока у нас нет никакой информации, свидетельствующей о том, что движение пошло и пошло именно в данном направлении. Скорее, наоборот", — отметил Рябков.

Замглавы МИД добавил, что Кремль видел текстовый диалог между союзниками США. Власти европейских стран, входящих в НАТО, требовали сохранить существующие параметры американского "ядерного зонтика". В российском дипломатическом ведомстве убеждены: под незыблемостью иностранные политики понимают отсутствие необходимости вносить какие-либо изменения в доктрину.

Он также подчеркнул, что при нынешней администрации США пока не было ни малейших намёков на новые шаги в сфере ядерного вооружения.

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