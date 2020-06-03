Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия

Пока весь мир наблюдал за беспорядками в США, Россия внесла корректировки в свою военную доктрину в части случаев применения ядерного оружия. И изменения эти были опубликованы за подписью президента Владимира Путина.

С чисто стратегической точки зрения ничего кардинально нового в нем нет. «Ядерная доктрина» РФ все так же нацелена исключительно на оборону государства. То есть наше государство не будет запускать ядерные ракеты первым. Только в ответ на реализованную в наш адрес военную угрозу.

К слову, даже если это будет фактическое уничтожение России, если говорить о системе «Периметр», или, как называют её наши «партнёры» по НАТО, «Мертвая рука».

То есть в случае, если основные линии связи и командные цепочки в России будут уничтожены, мы всё равно «долбанём». Именно об этом в одном из интервью говорил Путин, когда в 2018 году заявил: «Зачем нам такой мир, если там не будет России?».

К слову, сам «Периметр» был придуман еще в СССР и тоже не «сам по себе», а в ответ на концепцию США от 1961 года «Гибкого реагирования» или «Ограниченной ядерной войны». С тех пор, в общем, так и жили.

Потом СССР рухнул, но в Российской Федерации довольно оперативно появились «Основные положения военной доктрины РФ» подписанные Борисом Ельциным в 1993 году. Там тоже прописывался оборонительный характер нашей ядерной доктрины, но с «апофатической», «утвердительной, через отрицание формулировкой»:

«Российская Федерация не применит своё ядерное оружие... кроме как в случаях...». Случаи эти сводились все так же к разного рода нападениям на нас с критическим разрушением нашей страны, как факта реальности.

Однако, в последние годы и Штаты стали менять свою ядерную доктрину, и угроз явно прибавилось, да и сама война, в том числе и возможная ядерная, сделала качественный виток.

И, в общем, Россия уже далеко не та, что была в 1993 году, как по внешнему контуру, так и во внутренней политике.

Собственно, здесь снова «первую скрипку» задали не мы, а Штаты. В 2009 президент Соединенных Штатов предложил, а в 2010 подписал и обнародовал новый вариант ядерной доктрины, в котором, в том числе говорилось, что США могут «жахнуть», «если уровень разработки химического или бактериологического оружия может быть признан опасным для безопасности США».

Если кто не помнит, то именно тогда обострились проблемы с Ираном и рядом других ближневосточных государств. Но важно тут другой - сама формулировка предполагает, что если в Пентагоне и Белом доме решат, что «кто-то слишком хорошо что-то разработал», не применил (!), а именно разработал или даже пока еще разрабатывает, то можно накрыть этот регион ядерным оружием.

Тогда же, в 2010 году в России также появились дополнения к ядерной доктрине. В частности, пункт об «информировании» о готовности его применить в ряде критических для нас случаев. Этим правом воспользовался Владимир Путин в 2014 году, когда проинформировал НАТО о том, что в случае атаки на Крым ядерное оружие Россия применит.

Далее, в 2017 году в Штатах начались исследования в сфере применения тактических ядерных зарядов, в том числе, и в наступательных операциях.

В 2018 это вылилось в новую ядерную доктрину, тоже наступательную, но именно в этом документе прямым текстом противниками Штатов назывались Россия и Китай. Да, к слову, в 2018 году в новую доктрину в части обороны были внесены и неядерные угрозы для США. В том числе, например, «кибератаки».

В общем, понятно, что России нужно было как-то отвечать.

Но тут, во-первых, подоспели наши гиперзвуковые ракеты, аналогов которым нет.

А во-вторых, все же случились изменения и в российской ядерной доктрине.

Теперь Россия может ответить ядерным ударом на следующие угрозы:

запуск баллистических ракет по территории РФ или ее союзников,

применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения,

воздействие на критически важные государственные или военные объекты

агрессия с применением обычного оружия, которая угрожает РФ как государству.

То есть. Характер снова оборонительный, но в список угроз также вошли и «неядерные». В том числе, несущие угрозу российской инфраструктуре.

Ряд авторов телеграм-каналов уже высказались на тему публикации новых «правил войны». К примеру, редакция канала «Учёт и контроль» пишет: «следует приветствовать само появление такого документа. Даже при доктринальном закреплении "принципа дурака" (простите, сдерживания через неопределённость), согласно которому мы никому не скажем, при каких условиях мы ЯО применим.

На практике ничего нового, так и живём. Но приятно, что перемигивания наконец-то положили на бумагу под подпись президента».

В данном случае авторы указывают на максимально абстрактно очерченный круг угроз и неуказание «потенциального противника».

И при этом они же добавляют: «мы видим, насколько начальство озаботилось вещами нестратегическими и неядерными. Удар баллистическими ракетами по территории РФ как возможная причина для применения ЯО - без различения формальной дальности (да, и ракеты средней дальности тоже, да, без различения типа оснащения). И воздействие на критически важную инфраструктуру тоже - но здесь и кроется главный дракон, ибо пункт наиболее расплывчатый».

В свою очередь, автор канала «Ядерный буревестник Максим» высказалась в том духе, что «впервые столь подробно по меркам наших Палестин расписали свое виденье. Кто знает с чего вдруг, возможно в рамках того, как нам не нравится, что творят партнеры и дабы подчеркнуть важность для нас темы».

К слову, он полемизирует с «Учетом и контролем»: «Во-вторых, не соглашусь по поводу неопределенности. Тут и то, что сам по себе этот принцип на мой взгляд не то чтобы плох (вспомним английский подход - "если мы четко проведем красную черту, то противник будет думать, что все что до нее теперь можно"), и то, что у нас всё еще довольно подробно описано (по сравнению с американской доктриной - прим. Авт.)».

И еще один важный момент, который прописан в новом формате нашей доктрины - это концепция встречного удара, что также заметил ряд авторов телеграм-каналов:

«представляет интерес пункт «19а еще, где написано, что первой причиной для применения ЯО станет получение информации о старте ядерных БР противника. То есть привет launch on warning/встречному удару в пику ответному».

Так что «на фоне всяких ястребиных идеек про "left of launch" как лучшей ПРО и качественного роста возможностей контрсилового удара, который нас ждет с приходом «гиперка», я трансляцию идеи о том, что мы переходим к встречному удару, считаю очень правильной. Именно трансляцию, а что там в должностных инструкциях написано, это уже другой вопрос».

Резюмируя, стоит еще раз отметить, что российские изменения в «ядерной доктрине» снова появились в ответ на внешние потенциальные угрозы и эскалацию военного напряжения в мире. Во многом, именно со стороны Штатов.

Ну, а в свете намерений США выйти из договоров по «Открытому небу» и СНВ-3 нынешний шаг с принятием и публикацией новой ядерной доктрины выглядит просто необходимым. Поскольку именно на взаимной угрозе тотального ядерного уничтожения во многом и базируется современный мир. Мир без ядерной войны.