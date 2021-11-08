В Китае рассказали, чему Европе следует научиться у России

Китайские пользователи пытаются предугадать реакцию западных стран на подписание Россией и Белоруссией доктрины Союзного государства, которая призвана помогать противостоять внешнему вмешательству в их внутренние дела. Документ был подписан президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 4 ноября.

Читатели китайского интернет-ресурса "Гуанча" уверены, что подписание договора между Россией и Белоруссией напугает политиков Европы и Украины.

Многие китайские читатели оказались восхищены решительностью России:

"Против тех, кто осмелился поколебать и разрушить фундаментальные интересы страны, Россия сделала решительный шаг и, не колеблясь, немедленно применила свои мечи и ружья, чем завоевала железные сердца своих братьев, чтобы они последовали за ней. Этому стоит поучиться!"

Пользователи полагают, что в сближении России и Белоруссии виноваты действия американских и европейских политиков:

"Американская и европейская политическая арена полна высокомерия, эгоизма, близорукости и бесстыдства. Они вынуждают Россию и Белоруссию сближаться ещё сильнее".

По мнению китайских читателей, Европа в силу своей географической близости пострадает от укрепления российско-белорусских отношений больше, чем США, а Соединённые Штаты, в свою очередь, используют ситуацию с Россией для укрепления своего контроля над Европой.

Некоторые пользователи уверены, что такой шаг больше всех напугает Украину.

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