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Эксперт назвал две причины скачка цен на нефть WTI

Политика

Президент Института энергетики и финансов, директор Центра экономической экспертизы Марсель Салихов объяснил Pravda.Ru, почему цена на нефть марки WTI побила рекорд, державшийся на протяжении семи лет.

Эксперт назвал две причины скачка цен на нефть WTI

"Во-первых, это политика "пять плюс", которая увеличила сейчас предложение на мировой рынок, но, тем не менее, часть объёмов до сих пор, по сути, не действует. Всё равно там 3-4 миллиона баррелей добычи выключено из соглашения ОПЕК+, и это ограничивает объём возможного предложения на мировой рынок", — сказал эксперт.

По мнению Салихова, рекордное подорожание нефти связано с недавним скачком цен на газ.

"Сейчас на азиатском и на европейском рынках рекордно высокие цены на газ, которые превышают на спотовом рынке тысячу долларов за тысячу кубометров. Соответственно, тысяча долларов по газу — это, условно говоря, в переводе в энергетический эквивалент 150 долларов за баррель нефти... Соответственно, сейчас и в Азии, и в Европе, в принципе, начинает активнее использоваться мазутно-дизельная генерация для производства электричества, что создает дополнительный спрос на нефть и, естественно, приводит к более высоким ценам", — подчеркнул он.

25 октября стоимость нефти американской марки WTI поднялась выше 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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