Эксперт назвал две причины скачка цен на нефть WTI

Президент Института энергетики и финансов, директор Центра экономической экспертизы Марсель Салихов объяснил Pravda.Ru, почему цена на нефть марки WTI побила рекорд, державшийся на протяжении семи лет.

"Во-первых, это политика "пять плюс", которая увеличила сейчас предложение на мировой рынок, но, тем не менее, часть объёмов до сих пор, по сути, не действует. Всё равно там 3-4 миллиона баррелей добычи выключено из соглашения ОПЕК+, и это ограничивает объём возможного предложения на мировой рынок", — сказал эксперт.

По мнению Салихова, рекордное подорожание нефти связано с недавним скачком цен на газ.

"Сейчас на азиатском и на европейском рынках рекордно высокие цены на газ, которые превышают на спотовом рынке тысячу долларов за тысячу кубометров. Соответственно, тысяча долларов по газу — это, условно говоря, в переводе в энергетический эквивалент 150 долларов за баррель нефти... Соответственно, сейчас и в Азии, и в Европе, в принципе, начинает активнее использоваться мазутно-дизельная генерация для производства электричества, что создает дополнительный спрос на нефть и, естественно, приводит к более высоким ценам", — подчеркнул он.

25 октября стоимость нефти американской марки WTI поднялась выше 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года.

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