Джабаров оценил перспективу снятия санкций с талибов*

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил для Pravda.Ru заявление спецпредставителя президента по Афганистану Замира Кабулова о том, что ООН разделяет позицию РФ о возможном исключении "Талибана"* из списка террористических организаций.

"Чтобы рассматривать вопрос о снятии санкций с этой организации, надо, чтобы сняла санкции Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности (ООН. — Ред.), поскольку он вводил эти санкции, а не мы. Поэтому если мы это сделаем, то нарушим устав ООН и правила, которые приняты. Наш президент недавно сказал, что торопиться с признанием пока не будем, надо присмотреться, как дальше будут развиваться события", — сообщил Джабаров.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил на пресс-конференции в РИА Новости, что у представителей ООН есть внутренняя готовность исключить "Талибан"* из списка террористических организаций.

21 октября в ходе выступления на Валдайском форуме президент России Владимир Путин призвал двигаться к исключению талибов* из официального списка террористов.

Движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ.

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