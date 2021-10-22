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Экс-премьер Украины о Зеленском: "Это человек с низким уровнем развития"

Политика

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского.

Экс-премьер Украины о Зеленском: "Это человек с низким уровнем развития"

"Он не может думать, потому что это человек с достаточно низким уровнем своего развития, с низким образовательным, мировоззренческим и каким угодно", — цитирует Николая Азарова радиостанция "Говорит Москва".

Экс-премьер Украины считает, что Зеленского интересует только сохранение власти. Азаров назвал президента "грязновато-серым листом бумаги, с которым не о чем говорить".

Ранее Печерский районный суд Киева заочно арестовал Азарова по подозрению в государственной измене при подписании "Харьковских соглашений", которые предполагали продление пребывания Черноморского флота РФ на Украине на 25 лет после 2017 года.

Николай Азаров занимал пост премьер-министра Украины в 2010–2014 годах и дважды был министром финансов страны (в 2002–2005 и в 2006–2007 годах). С 2015 года является председателем "Комитета спасения Украины". После государственного переворота на Украине, который произошёл в 2014 году, Азаров покинул родину и переехал в Россию.

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Зеленский - довольный президент бедной страны
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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