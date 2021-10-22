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Автоэксперт поддержал установку "штрафующих" за проезд между полос камер

Политика

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин оценил для Pravda.Ru установку в Москве дорожных камер, "штрафующих" участников дорожного движения за проезд между полос.

Автоэксперт поддержал установку "штрафующих" за проезд между полос камер

По словам Блинкина, деньги на реализацию инициативы будут выделены из бюджета Москвы.

"Федеральному бюджету это новшество обойдётся в 0 рублей 0 копеек, потому что реализация инициативы предусмотрена в московском бюджете в рамках Адресной инвестиционной программы по транспорту. И в сравнении с прочими расходами московского бюджета на транспорт, в частности, строительство новых станций метрополитена, приобретение новых вагонов метров, новых вагонов трамвая, автобусов — это четыре копейки просто", — сказал автоэксперт.

Он объяснил, зачем нужно устанавливать камеры, фиксирующие "проезд между полос".

"Это хотя бы прекратит чрезвычайно опасные безобразия, когда у нас мотоциклы ездят прямо между рядами автомобилей, что запрещено правилами дорожного движения. Это массовое явление в Москве. Мотоцикл должен занимать место на дороге, как автомобиль на полосе. А все московские мотоциклы ездят как раз по разметке. Это очень опасно. Теперь это будет штрафоваться. Хотя бы вот эта причина для того, чтобы ставить эти устройства. Эти устройства в сравнении с расходами Москвы на развитие транспортной системы — это какие-то сотые доли процента, даже ненаблюдаемые", — сообщил собеседник издания.

Ранее Московский департамент транспорта сообщил, что в столице появилась первая камера, которая фиксирует мотоциклы и автомобили, ездящие между полос. В ближайшее время новые камеры появятся во многих проблемных местах Москвы.

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Как нас через штрафы с камер “на деньги кидают”?
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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