Автоэксперт поддержал установку "штрафующих" за проезд между полос камер

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин оценил для Pravda.Ru установку в Москве дорожных камер, "штрафующих" участников дорожного движения за проезд между полос.

По словам Блинкина, деньги на реализацию инициативы будут выделены из бюджета Москвы.

"Федеральному бюджету это новшество обойдётся в 0 рублей 0 копеек, потому что реализация инициативы предусмотрена в московском бюджете в рамках Адресной инвестиционной программы по транспорту. И в сравнении с прочими расходами московского бюджета на транспорт, в частности, строительство новых станций метрополитена, приобретение новых вагонов метров, новых вагонов трамвая, автобусов — это четыре копейки просто", — сказал автоэксперт.

Он объяснил, зачем нужно устанавливать камеры, фиксирующие "проезд между полос".

"Это хотя бы прекратит чрезвычайно опасные безобразия, когда у нас мотоциклы ездят прямо между рядами автомобилей, что запрещено правилами дорожного движения. Это массовое явление в Москве. Мотоцикл должен занимать место на дороге, как автомобиль на полосе. А все московские мотоциклы ездят как раз по разметке. Это очень опасно. Теперь это будет штрафоваться. Хотя бы вот эта причина для того, чтобы ставить эти устройства. Эти устройства в сравнении с расходами Москвы на развитие транспортной системы — это какие-то сотые доли процента, даже ненаблюдаемые", — сообщил собеседник издания.

Ранее Московский департамент транспорта сообщил, что в столице появилась первая камера, которая фиксирует мотоциклы и автомобили, ездящие между полос. В ближайшее время новые камеры появятся во многих проблемных местах Москвы.

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