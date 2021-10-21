Путин: потери от пандемии превысили потери от Первой мировой войны

Президент России Владимир Путин рассказал о влиянии пандемии коронавируса на мировое сообщество в выступлении на Валдайском форуме, который проходит в Сочи в очном формате с соблюдением антиковидных ограничений.
По словам лидера страны, пандемия подстегнула негативные тенденции, которые давно наметились, но сейчас они усугубляются. Она напомнила, насколько хрупко мировое сообщество и показала, что "структурообразующей единицей мирового устройства является только государство", отметил глава государства. Он призвал страны отбросить неуместные амбиции и работать вместе и сообща, в том числе в сфере борьбы с коронавирусом.
"Резкая реакция молодёжи в ряде стран мира на ограничения из-за пандемии показала, что причины тревожности намного глубже", — заявил Путин.
Он подчеркнул, что потери от пандемии превысили потери от Первой мировой войны.
Темой Валдайского форума стали потрясения 21 века, которые затронули как самого человека, так и систему ценностей и государства. В мероприятии принимают участие представители почти 50 государств, в том числе Японии, Германии, Австралии, Турции, США, Великобритании и Китая.
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